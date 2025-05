Torino e Venezia non si fanno male, ma è un pareggio che non soddisfa nessuno. All’Olimpico la squadra di Vanoli – che ha poco da chiedere al suo campionato – pareggia grazie ad un rigore di Vlasic al 77′, dopo l’iniziale vantaggio di Kike Perez, bravo al 36′ a penetrare nell’area granata e a battere Milinkovic-Savic con un piattone sul primo palo. Il Toro è decimo a quota 44 punti, mentre il Venezia sale a 26 punti. Si accorcia a una sola lunghezza il distacco dalla zona-salvezza e dal Lecce, che domani sfiderà il Napoli.

TORINO

Milinkovic-Savic 5

Salva su Zerbin nel primo tempo, ma al 36′ prende gol sul primo palo sul piattone non irresistibile di Kike Perez. Nel finale sbaglia un passaggio che poteva costare carissimi

Walukiewicz 5

Serata da dimenticare. Sostituito all’intervallo (46′ Dembele 6 Entra bene in partita)

Maripan 5.5

Si fa saltare troppo facilmente da Kike Perez nell’azione del vantaggio degli ospiti

Coco 5

Sbaglia tutto in occasione del gol di Kike Perez: prima va a vuoto sull’uscita di Yeboah, poi è troppo leggero sull’inserimento palla al piede dell’esterno dei lagunari (90′ Masina sv)

Biraghi 6

Serve tre cross nel giro di cinque minuti in avvio di gioco. Sul gol del Venezia ha poche colpe, ma nella ripresa non si rende pericoloso in fase offensiva (82′ Pedersen sv)

Casadei 5

Spento e poco ispirato (46′ Perciun 6 Luci e ombre. Entra bene nella manovra e partecipa alle ripartenza, ma perde anche qualche pallone sanguinoso)

Ilic 6

Offre qualche spunto interessante

Gineitis 6

Si affaccia dalle parti di Radu con un colpo di testa e un tiro da lontano. I tentativi non vanno a buon fine, ma a centrocampo e tra le linee fa un buon lavoro

Vlasic 7

Glaciale dal dischetto. Non tocca tanti palloni, ma lavora con classe quei pochi che gravitano sui suoi piedi

Elmas 6.5

Ha il merito di conquistare il rigore dell’1-1. Un lampo e poco altro, ma è decisivo per il risultato

Sanabria 5

Nella sua prestazione c’è un colpo di testa impreciso e nient’altro. Non sfrutta la maglia da titolare dopo due panchine consecutive (46′ Adams 6 A differenza del collega è nel vivo del collega, ma non riesce a trasformare in oro i palloni serviti dai compagni)

VENEZIA

Radu 6.5

Al 50′ salva su Adams. Decisivo nel recupero con un intervento sul tiro sporcato di Elmas. Altra prestazione convincente

Schingtienne 6

Ruvido, ma efficace

Idzes 5.5

Perfetto per 74 minuti. Poi un braccio largo in area porta il Torino sul dischetto

Candè 6.5

Il migliore della difesa. Prende le misure a Sanabria e concede le briciole agli altri avversari

Zerbin 5.5

Qualche errore nel primo tempo. Non si accende nella ripresa

Perez 7

La rete del vantaggio è una gemma che riassume la sua qualità tecnica e la sua lucidità in area (57′ Conde 5 Sbaglia tanto. Se Di Francesco stilasse l’elenco dei rimpianti di oggi, il suo ingresso sarebbe in cima alla lista)

Nicolussi Caviglia 7

Mette ordine alla manovra, ma sa anche verticalizzare con precisione nei momenti più delicati del match

Busio 6

Dinamico e generoso. Sbaglia pochissimo (82′ Doumbia sv)

Haps 6

Prestazione ordinata nelle due fasi sulla fascia (82′ Ellertsson sv)

Yeboah 6.5

Anarchico, veloce, disordinato. Non sempre è lucido in area, ma è sempre nel vivo del gioco (71′ Oristanio 5.5 Entra per aggiungere dribbling e profondità. L’arma dell’uno contro uno però è inceppata e i compagni non lo aiutano)

Gytkjaer 6

Lavora bene di sponda (71′ Fila 5.5 Ha la palla della vittoria nel finale, ma la spreca perdendo un tempo di gioco)