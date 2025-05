Kimi Antonelli conquista la pole nelle qualifiche sprint del GP di Miami di F1. Tra le strade della Florida le temperature si alzano rispetto alle prove libere, con il grip che diminuisce. Nelle prime battute della stagione, questo tipo di condizioni hanno favorito le due McLaren. La sessione inizia invece con diverse difficoltà per la Red Bull, che perde uno dei suoi due scudieri nel SQ1. Yuki Tsunoda, infatti, non riesce a superare il taglio, rimanendo escluso dal SQ2. L’esclusione del nipponico dalla fase successiva della qualifica è data da una grave svista del muretto di Milton Keynes. Tsunoda, infatti, non ha fatto in tempo a raggiungere il i semafori sul rettilineo prima dello scadere del tempo.

Nel SQ2 emergono McLaren e Mercedes, con Lando Norris e Oscar Piastri che scoprono le carte e si mettono a dettare il ritmo insieme a Max Verstappen. Brivido per Lewis Hamilton, che trova il giro che vale l’ingresso al SQ3 all’ultimo tentativo. L’ultima frazione si apre con il nuovo record della pista di George Russell, autore di un 1:26.791. Sul finale il crono viene ulteriormente abbassato e alla bandiera a scacchi Andrea Kimi Antonelli trova la pole position in 1.26.482. Ottima prestazione del giovane italiano, che mette alle sue spalle le due McLaren. Prova sottotono per Ferrari, con Charles Leclerc sesto e Lewis Hamilton settimo.

GARA SPRINT – LA GRIGLIA DI PARTENZA

K. Antonelli O. Piastri L. Norris M. Verstappen G. Russell C. Leclerc L. Hamilton A. Albon I. Hadjar F. Alonso N. Hulkenberg E. Ocon P. Gasly L Lawson C. Sainz L. Stroll J. Doohan Y. Tsunoda G. Bortoleto O. Bearman

LE PAGELLE DELLE QUALIFICHE SPRINT

ANTONELLI: 10

Kimi Antonelli ottiene la pole position nelle qualifiche sprint. Il pilota italiano, al debutto su questa pista, riesce a mettere tutto insieme nel corso delle qualifiche. Il pilota della Mercedes scrive una nuova pagine di storia della F1: sarà il più giovane a partire dalla prima casella della griglia di partenza.

PIASTRI E NORRIS: 9.5

Oscar Piastri manca la pole position di 45 millesimi, mentre Lando Norris non trova la prima piazza per 100. Buona prestazione delle McLaren, che però non riesce a superare la Mercedes. Il team di Woking ha comunque dato prova di un ottimo ritmo, soprattutto in condizioni più calde.

VERSTAPPEN: 8/9

Max Verstappen chiude la seconda fila, in ritardo 0.255 su Kimi Antonelli. L’olandese, traghettatore di una Red Bull dalla difficile gestione, si inserisce nella lotta per la pole position, ma non riesce a rimanere protagonista.

LECLERC E HAMILTON: 7

Prestazione anonima, ancora una volta, per le due Ferrari. Charles Leclerc finisce in settima posizione a 0.325 dalla prima piazza, mentre Lewis Hamilton è settimo a +0.548. La Rossa, che nel corso delle prove libere ha lavorato a più aspetti del set-up, non è riuscita a migliorare la propria situazione.