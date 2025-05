Un esordio convincente per l’Italia ai Mondiali di beach soccer alle Seychelles. La Nazionale di Del Duca regola 7-4 l’Oman, prendendosi i primi tre punti della competizione. Gli Azzurri scappano sul 2-0 in avvio di partita grazie alle reti di Fazzini al 1′ e Zurlo al 5′, ma vengono ripresi a chiusura dei primi 12′ di gioco. Nuovo allungo nella seconda frazione con Bertacca e Genovali. Avanti 4-3 in avvio di terzo tempo, prima Remedi e poi due volte Josep Jr chiudono la pratica Oman. Domani per l’Italia è in programma il giorno di riposo e sarà la volta di pensare al Brasile (che gioca questa sera alle 19): domenica alle 17 in diretta su RaiSport andrà in scenda la riedizione della finale del Mondiale di un anno fa a Dubai.

LE PAROLE DEL POST-GARA

Soddisfatto e con la tensione che si è finalmente sciolta, a fine partita il commissario tecnico Emiliano Del Duca commenta: “Quando giochi queste competizioni la prima partita è fondamentale. Onestamente la gara è stata dominata: abbiamo fatto delle giocate importanti, dimostrando di esserci anche dal punto di vista della condizione che continuerà a crescere nel percorso. Ci interessava vincere, anche al netto di qualche gol evitabile e di errorini commessi: proseguiremo a lavorare sulle cose belle fatte e sugli sbagli”. L’esordio al Mondiale di Gean Pietro, così come quelli di Camillo Neves e nel finale di Andriani sono stati convincenti: “Sono contento di tutti, sono tutti ragazzi che ci tengono moltissimo alla maglia azzurra: anche e soprattutto per loro la prima era difficilissima, perché l’Oman è una gran bella squadra”.

IL TABELLINO

ITALIA-OMAN 7-4 (pt 2-2; st 2-1)

Italia: Casapieri, Genovali, Josep Jr, Fazzini, Remedi; Gean Pietro, Bertacca, Andriani, Sciacca, Alla, Camillo Neves, Zurlo. Ct Del Duca

Oman: Y. Al Owaisi, Mushel Al Araimi, K. Al Oraimi, Al Sauti, Al Muraiki; Al Farsi, Mandhar Al Araimi, A. Al Owaisi, S. Al Oraimi, Musallam Al Araimi, Al Zadjali, Al Bulushi. Ct Al Thanawi

Reti: 1’pt Fazzini (I), 5’ Zurlo (I), 9’ Al Bulushi (O), 10’ Al Muraiki (O); 5’st Bertacca (I), 7’ Genovali (I), 12’ Musallam Al Araimi (O); 6’tt Remedi (I), 7’ Josep Jr (I) e Al Muraiki (O), 8’ Josep Jr (I)

Note: 4’st ammonito Fazzini (I), ammonito Al Farsi (O) e rigore sbagliato da Remedi (I), 5’ rigore sbagliato da Bertacca (I) e ammonito Sciacca (I), 7’ ammonito Mushel Al Araimi (O)