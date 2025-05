La boxe è sempre protagonista Riyad. In Arabia Saudita lo spettacolo continua, dopo il GP di F1 di qualche settimana fa, con gli sport di combattimento. C’è il fenomeno e Canelo Alvarez, che ha firmato un ricchissimo contratto con ‘Riyadh Season’ in vista dell’incontro contro il cubano di Berlino Williams Scull (diretta ed esclusiva in Pay per View su Dazn) per la riunificazione del titolo mondiale dei Supermedi (‘Canelo’ detiene tre corone, Scull quella dell’Ibf) “Sono davvero entusiasta di essere qui. Ho sempre sognato di combattere in un altro paese diverso dagli Stati Uniti o dal Messico, e ora sono molto vicino a realizzare questo desiderio. Ma devo ammettere che ho fatto una gran fatica ad ambientarmi. Qui è tutto diverso, ed è per questo che sono venuto tre settimane prima del combattimento. Il fuso orario e il clima per me davvero soffocante mi hanno messo a dura prova. Se non fossi arrivato 22 giorni prima sarebbe stata davvero una impresa salire sul ring. Ora però ho trovato il mio equilibrio e mi sento abbastanza bene e spero di salire sul ring nelle mie migliori condizioni fisiche e mentali per vincere questa sfida”, le parole di Alvarez. È arriva pronta anche la risposta di Scull: “Possono dire quello che vogliono. Anche i commentatori possono dire che non ho scampo con Canelo e finirò al tappeto. In realtà Il knockout arriva quando deve arrivare, e non c’è niente di scontato anche a livello dei supermedi. Io faccio molto affidamento sul mio lavoro: conosco i pregi di ‘Canelo’, ma anche io ne ho e li tirerò fuori sul ring. Se Alvarez, come avete scritto in tanti, scaglierà contro di me tanti colpi, io nel tirerò altrettanti e forse in numero maggiore”.

Chi è Canelo Alvarez

Soprannominato Canelo, è detentore dei titoli mondiali WBO, WBA, WBC, IBF, The Ring dei supermedi ed ex detentore dei titoli WBA, The Ring dei medi. Campione mondiale in quattro differenti categorie di peso, tra il 2011 ed il 2013 è stato campione unificato WBA, WBC e The Ring dei superwelter, mentre dal 2018 possiede le sigle WBA regular dei supermedi e WBC, WBA e lineare dei medi. Battendo inoltre Sergej Kovalëv per knockout all’undicesima ripresa, ha conquistato il titolo WBO dei mediomassimi. Il 19 dicembre 2020 vince il titolo mondiale dei supermedi WBC e WBA, battendo per decisione unanime l’imbattuto Callum Smith, mentre l’8 maggio 2021 conquista il titolo mondiale WBO sempre nei supermedi battendo Billy Joe Saunders per abbandono all’ottava ripresa. È considerato uno dei più forti e vincenti pugili di tutti i tempi.