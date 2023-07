Inter, visite mediche per Yann Bisseck: 7 milioni all’Aarhus

Tutto fatto in casa Inter per l’arrivo di Yann Bisseck, sottoposto in queste ore alle classiche visite mediche di rito. Seguirà poi la firma del contratto per il difensore tedesco, in arrivo dall’Aarhus dopo il pagamento della clausola rescissoria di sette milioni di euro. “Felice di essere qui, forza Inter”, queste le prime parole di Bisseck all’uscita della sede del Coni dove sono state effettuate le visite.