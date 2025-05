Il velocista statunitense Fred Kerley, che ai Giochi olimpici di Parigi 2024 ha ottenuto la medaglia di bronzo nei 100 metri, è stato arrestato per aggressione. L’atleta è stato fermato dalle autorità dopo un incidente avvenuto a margine del Grand Slam Track, in scena a Miami. Kerley avrebbe dovuto gareggiare sia domani che domenica. L’annuncio arriva dagli organizzatori della gara in Florida: “Fred Kerley è stato arrestato ieri sera. La questione è sotto inchiesta e qualsiasi richiesta relativa alle indagini va indirizzata al Dipartimento di polizia della Contea di Broward. Fred non correrà questo fine settimana“.

Il verbale delle autorità comunica che Kerley è stato fermato per aggressione e, secondo gli ultimi aggiornamenti, questa mattina si trovava ancora in stato di arresto. Secondo quanto riportato da ‘Letsrun.com’, il 29enne sarebbe stato fermato dopo un incidente avvenuto nell’hotel ufficiale degli atleti in gara al Grand Slam Track, il nuovo circuito di gare lanciato dalla leggenda dell’atletica Michael Johnson. Non si tratta del primo arresto per Kerley, che lo scorso gennaio era stato trattenuto – proprio a Miami – per una discussione con la polizia sfociata in uno scontro fisico. In entrambe le situazioni, si è dichiarato non colpevole.

LA CARRIERA DI KERLEY

Nel corso della sua carriera, Fred Kerley ha collezionato due medaglie olimpiche, entrambe arrivate nei 100 metri. In occasione dei Giochi di Tokyo 2020, lo statunitense era arrivato secondo, alle spalle dell’azzurro Marcell Jacobs. Nella stessa lunghezza, è salito sul podio anche alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel proprio palmares, Kerley vanta sei medaglie mondiali, tra cui spicca l’oro nei 100 metri, risalente al 2022. Il suo miglior personale di 9.76 secondi lo rende il sesto uomo più veloce della storia.