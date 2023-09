Lazio-Atletico Madrid domani in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Atletico Madrid, valida per il primo turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. La squadra di Sarri torna a disputare la competizione europea più prestigiosa e l’esordio è davanti al pubblico di casa contro una squadra guidata dall’ex Diego Simeone. Finora le prime settimane di stagione dei biancocelesti sono state piuttosto a corrente alternata. La sfida è in programma domani, martedì 19 settembre alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. Diretta in chiaro su Canale 5, ma anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.