Serie A, Casini: “Soppressione emendamento Lotito? Sorpresi dal cambio di direzione”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine dell’assemblea odierna, ha parlato del cambio di direzione del Governo in merito alla soppressione dell’emendamento Lotito sulla proroga dei contratti attuali: “Siamo sorpresi per questo cambio di direzione. È una misura che, come ha ricordato tutta l’assemblea oggi, non ha oneri per la finanza pubblica ed è molto utile per quello che sarà poi il nuovo bando. Siamo sorpresi di questo cambio di direzione perché l’emendamento era della maggioranza“.

“Siamo curiosi di capire cosa è successo, tecnicamente è una proroga e quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Non costa, non è automatico, è stato formulato dal governo stesso: siamo curiosi di capire cosa sta succedendo. La proroga degli attuali contratti? Non è una norma a favore di qualcuno, è un peccato che vengano strumentalizzati nuovi strumenti”, concluso il numero uno della Lega.