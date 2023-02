Javier Zanetti fa visita ai bambini ricoverati presso il Policlinico San Donato

Un ospite speciale per i bambini ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato), che quest’oggi hanno avuto la possibilità incontrare Javier Zanetti. L’ex calciatore e ora attuale vicepresidente dell’Inter, ha portato in dono ai pazienti dei biscotti creati dallo chef Carlo Cracco. L’ex capitano nerazzurro si è fermato per foto e autografi insieme ai bimbi.