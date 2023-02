Spagna, Rubiales: “Tebas è il miglior sponsor della Superlega, sta impoverendo la Liga”

Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, ha rilasciato una lunga intervista all’agenzia di stampa Europa Press, in cui parla in particolar modo del momento che sta vivendo il calcio spagnolo dal punto di vista finanziario. “Eravamo interessati a esportare il nostro calcio e generare maggiori entrate – afferma Rubiales parlando della Supercoppa di Spagna – e questo è stato ottenuto portando il torneo in Arabia Saudita. C’è il modello CVC e il nostro, che è quello di aiutare i club generando denaro con il calcio. Senza la Supercoppa in Arabia, il torneo stesso e molti club sarebbero scomparsi. Molti club, infatti, mi hanno chiesto di eliminarlo perché non era interessante”.

Il numero uno della Federcalcio iberica non le manda a dire al presidente della Liga: “Credo che il miglior ambasciatore della Superlega sia proprio Tebas, che sta impoverendo il nostro campionato rispetto alla Premier. Quella del CVC è una gestione disastrosa. Ma la penso come Ceferin: la migliore competizione del mondo è la Champions League. La Uefa è il governo del calcio e ha il sostegno dell’Unione Europea, perché abbraccia il modello associativo dello sport”.