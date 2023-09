Serie A in campo per il turno infrasettimanale: programma, orari e tv sesta giornata

Dopo le prime cinque partite di campionato, inframezzate anche da un turno di coppe europee, la Serie A torna in campo per il primo e unico turno infrasettimanale della stagione. Da martedì 26 a giovedì 28 settembre va in scena infatti la sesta giornata del campionato 2023/2024, con tanti incontri importanti in programma. Pur non essendoci alcun big match (criterio inserito in occasione della compilazione del calendario), spiccano tante sfide che promettono spettacolo e che mettono in palio punti pesanti. L’anticipo è Juventus-Lecce, in cui si affrontano due squadre protagoniste di un ottimo avvio di stagione, mentre a chiudere la giornata è Genoa-Roma. In mezzo molteplici partite da monitorare attentamente, a partire dalla capolista Inter che ospita il Sassuolo. Il Milan fa invece visita al Cagliari, mentre Lazio e Napoli se la vedranno rispettivamente contro Torino e Udinese. Da non sottovalutare neppure il discorso salvezza, infiammato dal match del Castellani tra Empoli e Salernitana, a caccia di punti dopo un avvio complicato.

IL CALENDARIO E IL PROGRAMMA DELLA SESTA GIORNATA DI SERIE A

Martedì 26 settembre

20:45 – Juventus-Lecce (DAZN)

Mercoledì 27 settembre

18:30 – Cagliari-Milan (DAZN E SKY)

18:30 – Empoli-Salernitana (DAZN)

18:30 – Verona-Atalanta (DAZN)

20:45 – Lazio-Torino (DAZN E SKY)

20:45 – Inter-Sassuolo (DAZN)

20:45 – Napoli-Udinese (DAZN)

Giovedì 28 settembre

18:30 – Frosinone-Fiorentina (DAZN E SKY)

18:30 – Monza-Bologna (DAZN)

20:45 – Genoa-Roma (DAZN)