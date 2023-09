Arsenal, ufficiale: Martin Odegaard ha rinnovato fino al 2028

Martin Odegaard ha rinnovato il contratto con l’Arsenal fino al 2028. Approdato ai Gunners nell’estate del 2021 in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid, il norvegese ha fin da subito lasciato il segno, collezionando 27 gol e 15 assist in 112 presenze. Diventato poi capitano del club, non è stato un problema per lui trovare un accordo con la società per il prolungamento del proprio contratto. “Quello che stiamo facendo come club è speciale e voglio farne parte, perciò è stato facile firmare il rinnovo. Non vedo l’ora di scoprire ciò che ci riserva il futuro, all’Arsenal mi sento a casa” ha dichiarato il 24enne.