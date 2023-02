Serie A, Cairo: “Emendamento Lotito sui diritti tv? Scelta di prudenza”

“Da parte della Serie A c’è un certo tipo di orientamento che in questo momento il governo non ha confermato. Credo che tutto vada ragionato con attenzione, certamente prorogare per un paio di anni i diritti a chi li ha già, se avessimo la certezza che questo avvenga, sarebbe importante. Diversamente, potrebbe sembrare un segnale di debolezza. Scelta conservativa? E’ una scelta di prudenza. A volte chi investe in borsa dice ‘vendi, guadagna e pentiti’. Dipende dalla propulsione al rischio che uno ha…”. Lo ha dichiarato, riferendosi al cosiddetto emendamento Lotito sulla proroga di due anni dei diritti tv, il presidente del Torino e di Rcs Urbano Cairo, intervenendo a margine della presentazione dell’arrivo del Giro d’Italia in Campidoglio.