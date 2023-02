Sci alpino, Mondiali Courchevel-Meribel 2023: Schmid e Tviberg trionfano nel parallelo, male gli azzurri

Alexander Schmid conquista la medaglia d’oro nello slalom parallelo maschile ai Mondiali di Courchevel Meribel 2023 di sci alpino. Strepitoso dominio in finale contro l’austriaco Dominink Raschner che si prende l’argento, bronzo al norvegese Haugen che nella small final ha preceduto Pertl. In campo femminile, Norvegia sugli scudi con la vittoria di Maria Therese Tviberg nella finale per l’oro, con l’argento che va invece alla svizzera Wendy Holdener, mentre il bronzo è dell’altra norvegese Thea Louise Stjernesund che ha battuto la francese nata proprio da queste parti Lamure nella small final. Non benissimo gli azzurri, perché Marta Bassino è già fuori agli ottavi, così come Della Vite e Vinatzer, mentre l’unico ad avanzare è De Aliprandini che però si ferma ai quarti.

AZZURRI FUORI SUBITO – Subito una delusione dagli ottavi di finale in campo femminile, perché la campionessa del mondo in carica, Marta Bassino, è fuori immediatamente. Dopo una prima manche negativa in cui paga oltre cinquanta centesimi, dovendo partire nel ritorno con il massimo distacco all’apertura del cancelletto, l’azzurra recupera qualcosina dalla pista blu – che pare più veloce rispetto alla rossa – ma non basta per ribaltare l’esito. In campo maschile, invece, fuori sia Filippo Della Vite e Alex Vinatzer, dunque niente quarto tutto italiano: il primo viene estromesso da Schmid, il secondo da Kranjec, entrambi i nostri purtroppo inforcano nel tentativo di recuperare. La soddisfazione arriva da Luca De Aliprandini, che dopo aver pagato appena cinque millesimi a Strasser, riesce a rimontare nella seconda manche e vola ai quarti. L’azzurro, però, cede di +0.19 nell’andata dei quarti contro l’austriaco Pertl, nel ritorno prova a essere super aggressivo ma commette un errore e va fuori pista.