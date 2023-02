Dazn compra Eleven Group e Team Whistle

“Dazn Group, la principale società al mondo di streaming sportivo direct-to-consumer, annuncia di aver completato l’acquisizione di Eleven Group e di Team Whistle, social media creative agency con sede negli Stati Uniti”. Lo fa sapere Dazn con una nota. “Shay Segev, Ceo di Dazn Group, dichiara: “Oggi è un momento importate perché diamo ufficialmente il benvenuto a Eleven e Team Whistle nella famiglia Dazn. Questa è un’operazione chiave per continuare la nostra crescita, che vede l’acquisizione di diritti premium, l’espansione in nuovi mercati come Belgio, Portogallo e Taiwan, nonché lo sviluppo della nostra copertura social e del nostro engagement grazie alla rete e competenza di Team Whistle. Questo accordo rende il nostro business scalabile e permette di continuare la crescita di Dazn, consolidandola come leader globale nell’innovazione e brand rivoluzionario, e posizionandola come principale destinazione sportiva.”