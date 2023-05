Manchester City-Real Madrid, Guardiola: “Dobbiamo giocare come sappiamo”

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid (1-1 l’andata), prova a scaricare di responsabilità i suoi giocatori, senza negare però l’importanza di un appuntamento storico. “Si tratta probabilmente di una delle partite più importanti di sempre per questo club – le parole del tecnico catalano -. Non possiamo negarlo: per il valore della competizione, per gli avversari e per molte altre cose. Ma ho detto ai miei giocatori che è anche una grande opportunità. Siamo tutti molto fortunati di prendere parte ad una simile partita. Non dovremo fare nulla di eccezionale, ma giocare come sappiamo. Dipende solo da noi, siamo ad una vittoria dalla finale, e ho una grande fiducia in questa squadra, che ringrazierò comunque andrà a finire”.