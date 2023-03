Serie A, al via l’assemblea di lega su fondi e prossimi diritti tv

Ha avuto inizio l’assemblea della Serie A, convocata nella sede di via Rosellini a Milano. Diversi i temi all’ordine del giorno nella riunione tra i vari club, a partire dalle manifestazioni di interesse da parte di banche e fondi di investimento alla Supercoppa, passando per il paracadute e la ripartizione dei diritti televisivi. Le società potrebbere anche discutere dell’ipotesi, svelata da alcuni quotidiani, di una offerta da parte della Lega per acquisire Sky Italia utilizzando i proventi derivanti da accordi di finanziamento con banche e investitori.