Athletic Bilbao-Barcellona, attimi di tensione alle stelle: i tifosi baschi lanciano soldi finti ai blaugrana

Il pubblico del San Mamés storicamente ha dimostrato di essere un pubblico caldo e non solo. Lo ha prima percepito e poi capito anche il Barcellona, quando domenica 12 marzo, i tifosi dell’ Athletic Bilbao sono stati protagonisti di un episodio eclatante contro i giocatori blaugrana che hanno comunque portato a casa i tre punti grazie al gol al tramonto del primo tempo targato Rapinha. Questo l’accaduto.

Nota è la vicenda in Spagna che riguarda il Barcellona per quanto riguarda l’inchiesta aperta della procura che ha accusato il club blaugrana di di corruzione, violazione della fiducia e falsificazione di documenti commerciali falsi. Oltre al club sono stati accusati anche gli ex presidenti dei blaugrana, Josep Bartomeu e Sandro Rosell e gli ex dirigenti Oscar Grau e Alberto Soler. I tifosi dell’Athletic Bilbao nel corso della partite hanno voluto prendere una posizione forte in relazione a tale vicenda, gettando in campo soldi falsi per protesta contro le presunte corruzioni da parte della società catalana agli arbitri.