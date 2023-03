Il mondo del calcio piange Giovanni Ballico, l’allenatore più longevo della storia della Serie A

Giovanni Ballico se n’è andato all’età di 98 anni nella notte fra domenica 12 marzo e lunedì 13. Ballico è stato centrale nel calcio del primo dopoguerra e anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma non solo. Infatti, molto tempo fa ormai si era contraddistinto anche per prestazioni all’interno del campo da gioco, essendo un mediano di rottura. A Ballico ancora appartiene il titolo di allenatore più longevo della storia della nostra Serie A dopo le tante panchine vissute in diverse società sportive italiane.

All’età di 98 anni, compiuti lo scorso 28 novembre nella scorsa notte si è spento Ballico nella sua dimora di Schio. Ballico è stato riconosciuto ed ancora è il più longevo fra gli allenatori che hanno militato nella nostra Serie A (ormai oltre 600), avendo rivestito il ruolo di tecnico nella Sampdoria, al Palermo e da dirigente nella Spal, al Vicenza e a Pescara. A rendere nota la morte di Ballico è stata l’AIAC (‘Associazione Italiana Allenatori Calcio) che con una nota ha voluto salutare per l’ultima volta Ballico con queste parole: “Ai Ballico va l’affetto dell’Assoallenatori, a Giovanni l’ultimo commosso saluto“.