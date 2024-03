Riparte la Serie A, 30a giornata: programma, orari e dove vederla in TV

Dopo lo stop forzato per gli impegni con le Nazionali, la Serie A torna in campo nel weekend pasquale. La 30a giornata sarà spezzata in due tronconi proprio dalla festività di Pasqua, con partite che si disputeranno sabato 30 marzo e lunedì 1 aprile. Di seguito programma, orari e dove vederla in TV.

Programma e orari

Ad aprire la 30a giornata di Serie A, sabato 30 marzo alle ore 12:00, sarà l’attesa sfida tra Napoli e Atalanta, entrambe impegnate nella corsa al quinto posto che potrebbe garantire l’accesso alla prossima Champions League. Alle 15:00 in campo Genoa-Frosinone e Torino-Monza, alle 18:00 sarà il turno di Lazio e Juventus. Chiuderà la prima parte del turno la partita del Franchi tra Fiorentina e Milan, con inizio alle 20:45. La Serie A riprenderà a Pasquetta con il lunch match tra Bologna e Salernitana (ore 12:30), poi alle 15:00 due sfide salvezza in cui le formazioni che scendono in campo si giocano tantissimo: Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese. Alle 18:00 match a tinte giallorosse tra Lecce e Roma, mentre alle 20:45 saranno Inter e Empoli a chiudere il programma.

Serie A 30a giornata: dove vederla in TV

Sarà possibile seguire in diretta le partite della 30a giornata di Serie A sui canali pay di DAZN, che trasmetterà 7 delle 10 partite in programma. Le altre tre (Fiorentina-Milan, Bologna-Salernitana e Cagliari-Verona) saranno invece visibili sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Now TV.

Programma completo Serie A 30a giornata:

Sabato 30 marzo

ore 12.30: Napoli-Atalanta (DAZN)

ore 15.00: Torino-Monzasu (DAZN)

ore 15.00: Genoa-Frosinonesu (DAZN)

ore 18.00: Lazio-Juventussu (DAZN)

ore 20.45: Fiorentina-Milan (Sky Sport e Now)

Lunedì 1 aprile