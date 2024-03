Challenger Napoli 2024, Lapresse: da Volandri e Fitp solidarietà a Brancaccio

Proseguono i messaggi di solidarietà nei confronti di Raul Brancaccio dopo l’episodio di cui è rimasto vittima durante il primo turno del Challenger di Napoli. “Mettiamo in campo tutto quello che possiamo fare, ne siamo consapevoli e ci adoperiamo affinché questo fenomeno sia arginato”. Lo fa sapere a LaPresse la Federtennis, in riferimento alla denuncia da parte del tennista campano. Sempre secondo quanto riportato dall’Agenzia, il capitano degli azzurri Filippo Volandri ha chiamato il ragazzo e gli ha espresso la sua vicinanza anche a nome della Federazione in quanto responsabile del settore tecnico maschile. Intanto a Napoli il presidente del tennis club Riccardo Villari si è messo in contatto con il questore e il commissariato di zona per garantire un presidio che funzioni almeno come deterrente per evitare ulteriori intemperanze del pubblico.