Serie A 2023/2024, le statistiche della quarta giornata di campionato

Quarta giornata di Serie A, il turno parte sabato 16 settembre alle 15,00 con il primo big match Juventus-Lazio: i bianconeri hanno perso l’ultima partita di campionato contro i biancocelesti (2-1 all’Olimpico l’8 aprile scorso) dopo che avevano ottenuto quattro vittorie e due pareggi nelle sei gare precedenti. La squadra di Allegri inoltre non subisce due sconfitte consecutive con i capitolini nel torneo dal periodo tra marzo e novembre 2001, arbitra Maresca. Alle 18,00 secondo big match Inter-Milan: i nerazzurri si sono aggiudicati gli ultimi quattro scontri diretti giocati in tutte le competizioni senza subire gol, la formazione di Simone Inzaghi non ha mai ottenuto cinque successi di fila nel derby meneghino e i quattro clean sheet consecutivi sono già un record per la beneamata in questo confronto.

Dirige Sozza, alle 20,45 il Napoli fa visita al Genoa: i partenopei dal 2010 in poi hanno trionfato in 17 partite di Serie A contro il Grifone (sei pareggi, due sconfitte), nel periodo gli azzurri contano più vittorie solo con la Sampdoria (21). Domenica 17 settembre alle 12,30 il Cagliari ospita l’Udinese: i bianconeri si sono aggiudicati 27 dei 54 scontri diretti in campionato (15 pareggi, 12 k.o), contro nessuna compagine hanno ottenuto più successi nel torneo.

Alle 15,00 il Frosinone riceve il Sassuolo: i neroverdi sono rimasti imbattuti nei 10 precedenti disputati tra Serie A e B contro i canarini grazie a sei trionfi e quattro pareggi. Contemporaneamente il Monza attende il Lecce: i biancorossi dopo essere rimasti imbattuti per sette partite di Serie B contro i giallorossi (due vittorie, cinque pareggi) hanno perso tre delle quattro più recenti disputate tra massimo campionato e torneo cadetto (un pareggio). Alle 18,00 l’Atalanta fa visita alla Fiorentina: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in 11 degli ultimi 14 confronti di Serie A contro i viola (sei pareggi, cinque sconfitte), ma nelle quattro sfide più recenti hanno trionfato una volta (1-0 al Gewiss Stadium il 2 ottobre 2022).

Alle 20,45 la Roma ospita l’Empoli: i giallorossi non perdono contro gli azzurri in campionato dal 17 febbraio 2007 (1-0 al Castellani), da allora tre pareggi e 11 vittorie capitoline incluse le sette più recenti in cui la squadra di Mourinho ha realizzato almeno due gol a gara. Lunedì 18 settembre alle 18,30 la Salernitana riceve il Torino: gli ospiti sono rimasti imbattuti nei sei match di Serie A contro la bersagliera (quattro successi e due pareggi), solo con il Mantova la formazione di Juric conta più precedenti in campionato senza mai aver perso (14).

Chiude la quarta giornata il match Verona-Bologna alle 20,45: i gialloblù si sono aggiudicati due degli ultimi tre scontri diretti nel torneo (un pareggio) dopo che non avevano vinto in nessuno dei sette precedenti (tre pareggi, quattro sconfitte). Inoltre dopo il trionfo per 2-1 in questo stadio il 21 aprile scorso, gli scaligeri potrebbero vincere due partite consecutive contro i rossoblù nella competizione per la prima volta dal 1978.