Juventus-Lazio, Pellegrini: “Le loro energie sono tutte sul campionato, dovremo dare il 100% a Torino”

“Il successo di Napoli ci ha dato entusiasmo e soprattutto consapevolezza rispetto alle prime due sconfitte in campionato. Ora dobbiamo essere però bravi a non farci condizionare da quella partita, sappiamo che andare a Torino non è facile”. Luca Pellegrini, terzino della Lazio, presenta ai microfomi di Lazio Style Channel, la sfida contro la Juventus. “I banconeri sono forti e non hanno altre competizioni, le loro energie saranno tutte concentrate su questa partita, noi ne siamo consapevoli e vogliamo fare una grande partita”. Per l’esterno si tratta dell’ennesima partita da ex contro la sua vecchia squadra: “In quello stadio ho giocato sia da bianconero che da avversario. Porta più punti. Bisogna andare lì ed essere propositivi nel modo di giocare. I giocatori della Juve alzano il ritmo all’improvviso, loro ce l’hanno come qualità principale.