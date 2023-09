F1 GP Singapore 2023, Verstappen: “Ferrari veloce, ce lo aspettavamo. Il divario è grosso, ci sarà tanto da analizzare”

“Non è quello che ci aspettavamo. Ho faticato tanto con il bilanciamento della vettura, mai stato in queste condizioni. Ci sono tante cose da capire per domani, diverse cose che non capiamo dobbiamo analizzarle al meglio. Chiaramente cercheremo di migliorare ma il divario è grosso. La Ferrari è veloce ma ce lo aspettavamo”. Max Verstappen commenta così le due sessioni di prove libere andate in scena sul circuito di Marina Bay in vista del GP di Singapore in programma domenica.