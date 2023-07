Wta Eastbourne 2023: Keys vince il titolo, battuta in finale Kasatkina

Non poteva che arrivare sull’erba il primo titolo stagionale per Madison Keys, che si è laureata campionessa del Wta 500 di Eastbourne 2023. Secondo titolo in carriera nella località inglese per la giocatrice statunitense, che già s’impose nel 2014, battendo nell’atto conclusivo Angie Kerber. Stavolta la sua vittima è stata Daria Kasatkina, brava a reagire dopo un avvio horror ma sconfitta dopo 1h44′ con il punteggio di 6-2 7-6(13).

CRONACA – Match a due facce, che di fatto si è giocato solo nella seconda metà. Per quasi un’ora infatti non c’è stata storia, tanto che Keys si è trovata avanti di set e break (6-2 4-1) e sembrava a un passo dal titolo. Kasatkina però si è svegliata all’improvviso ed ha riaperto la finale, recuperando il break di ritardo e andando addirittura a servire per il set sul 6-5. Keys ha tuttavia risposto presente, trascinando il parziale al tie-break. Qui è successo di tutto: Keys ha sprecato 4 match point, mentre Kasatkina ha mancato 4 set point. Alla fine a spuntarla è stata la tennista statunitense, capace di prevalere con un incredibile 15-13 e conquistare il titolo.