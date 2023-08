Nazionale, Gazzetta: ora è Spalletti a riflettere. Al tecnico non piace il clima che si è venuto a creare

Rischia di complicarsi il percorso che porterebbe Luciano Spalletti alla guida della Nazionale. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui i piani della FIGC non sarebbero affatto cambiati, con il presidente Gravina pronto a ufficializzare quella che è sempre stata la prima scelta di questi giorni post-dimissioni di Mancini. Ma è l’ex allenatore del Napoli che ora si è preso un po’ di tempo per riflettere. Non perché non voglia la panchina azzurra, ma per il clima che si è venuto a creare: rumors continui, promesse di battaglie legali, prese di posizione da parte di esponenti di qualsiasi settore, compreso quello politico. Il tutto senza dimenticare che la “lotta” che lo vede suo malgrado coinvolto è contro una società e una piazza che ha portato in trionfo solamente pochi mesi fa. E Spalletti non vorrebbe ritrovarsi contro una parte così importante della sua vita e carriera. Giorni, quindi, di riflessione per Luciano. Gravina attende, ma l’accordo fino al 2026 è lì che lo aspetta. L’alternativa resta sempre Antonio Conte, ma anche in quel caso non sarebbe poi così rapida e automatica la trattativa. E intanto il momento delle convocazioni si avvicina.