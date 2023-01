Serie A 2022/2023, statistiche sedicesima giornata: la Cremonese cerca la prima vittoria con la Juventus

Dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, mercoledì 4 gennaio torna il campionato di Serie A con la sedicesima giornata: ecco le statistiche. Alle 12,30 il Milan fa visita alla Salernitana: i granata hanno vinto una delle sei partite nel torneo contro i rossoneri (un pareggio e quattro sconfitte), 4-3 al Comunale il 6 giugno 1948. Questa è l’unica occasione in cui la bersagliera ha segnato più di due gol in una gara di Serie A contro il Diavolo, contemporaneamente il Sassuolo ospita la Sampdoria: i blucerchiati si sono aggiudicati solo uno degli ultimi sei match di campionato con i neroverdi (due pareggi e tre sconfitte). Il 6 febbraio 2022 a Marassi lo scontro diretto è finito 4-0, i doriani inoltre non hanno mai trovato il successo in due partite consecutive contro la squadra di Dionisi nel torneo.

Alle 14,30 lo Spezia riceve l’Atalanta: i nerazzurri, dopo aver pareggiato senza segnare nella prima sfida in Serie A contro gli aquilotti, hanno trionfato in tutte le tre successive andando in gol almeno tre volte in ciascun match. Contemporaneamente il Verona di Marco Zaffaroni fa visita al Torino: i gialloblù si sono aggiudicati uno degli ultimi 11 confronti in campionato contro i granata (2-1 al Bentegodi il 25 febbraio 2018), completano sette pareggi e tre k.o.

Alle 16,30 il Lecce ospita la Lazio: nonostante i biancocelesti abbiano vinto tre degli ultimi cinque scontri diretti nel torneo (un pareggio e una sconfitta),i giallorossi hanno trionfato 2-1 il 7 luglio 2020 e potrebbero rimanere imbattuti per due partite consecutive contro i capitolini nella competizione per la prima volta dal 2005 (tre gare in quel caso). Contemporaneamente la Roma riceve il Bologna: la formazione di Mourinho non ha segnato nelle ultime due gare di Serie A contro i rossoblù, tante volte quanti nei precedenti 39 match. Belotti e compagni non mancano l’appuntamento con il gol per almeno tre match con i felsinei in campionato dal periodo 1966-1968 (quattro in quel caso).

Alle 18,30 la Juventus fa visita alla Cremonese: la squadra bianconera è la compagine contro cui i grigiorossi hanno disputato più sfide nel torneo senza mai vincere, in 14 confronti infatti le Tigri hanno racimolato quattro punti frutto di altrettanti pareggi. Contemporaneamente la Fiorentina ospita il Monza: dopo aver vinto tre delle precedenti cinque partite contro formazioni lombarde in Serie A (un pareggio e una sconfitta) i viola hanno perso tutte le tre più recenti con Atalanta, Inter e Milan.

Alle 20,45 si chiude la sedicesima giornata, a San Siro big match Inter-Napoli: i partenopei hanno perso 68 dei 152 scontri diretti in campionato (46 successi, 38 pareggi), solo contro la Juventus registrano più sconfitte nel torneo (70). Arbitra Sozza, contemporaneamente l’Udinese riceve l’Empoli: bilancio in equilibrio nelle ultime nove gare di Serie A tra le due squadre con quattro trionfi a testa e un pareggio, nella scorsa stagione gli azzurri hanno trionfato all’andata al Castellani mentre i bianconeri si sono aggiudicati la partita di ritorno alla Dacia Arena.