Roma, approvato il bilancio: rosso di 219 milioni, peggior dato di sempre

La Roma ha approvato il bilancio relativo al 2021-2022 e per quanto riguarda questo esercizio si segnala una perdita importante, pari a 219.3 milioni di euro di rosso. Si tratta del tato peggiore della sua storia, causato non solo dal Covid-19. Ma da Trigoria non si definiscono sorpresi, perché la semestrale precedente aveva già previsto delle perdite simili. I costi del personale quelli che pesano di più: 182 milioni, di cui circa 155 per i calciatori, di fatto di poco superiori ai ricavi totali, che si attestano intorno ai 200 milioni di euro. La Roma, inoltre, come ricorda l’Ansa ha aderito al decreto liquidità che consente alle aziende di ripianare i deficit nell’arco di 4 esercizi.