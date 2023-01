Argentina, lanciata petizione per convincere Julian Alvarez a lasciare la fidanzata

In Argentina è stata lanciata una petizione per convincere Julian Alvarez, attaccante del Manchester City e soprattutto della nazionale albiceleste, a lasciare la sua fidanzata, Emilia Ferrero. Il motivo? La ragazza avrebbe impedito ad alcuni bambini di scattare delle foto con il centravanti appena laureatosi campione del mondo e rientrato per le vacanze natalizie nella sua Calchin. Per questo sono state già raccolte ventimila firme: “Julian, rompi con Mary Jane”, il riferimento è al soprannome del giocatore, “Il ragno”, in un parallelismo con Superman. Lo riporta Marca.