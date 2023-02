Serie A 2022/2023: statistiche e curiosità ventiduesima giornata: talismano Sassuolo per l’Udinese

Ventiduesima giornata di Serie A, ecco le statistiche e le curiosità. Venerdì 10 febbraio alle 20,45 apre il turno la partita Milan-Torino: i granata hanno vinto tre delle ultime 30 gare di campionato contro i rossoneri (12 pareggi, 15 sconfitte), incluso il match giocato il 30 ottobre 2022 per 2-1. La squadra di Juric potrebbe aggiudicarsi entrambi i confronti stagionali nel torneo con il Diavolo per la prima volta dal 1984/1985, sabato 11 febbraio alle 15,00 l’Empoli ospita lo Spezia: gli aquilotti sono rimasti imbattuti nelle tre sfide disputate in Serie A contro gli azzurri grazie a un successo e due pareggi, solo con il Cagliari la formazione di Gotti ha giocato più incontri in campionato senza mai perdere (due trionfi ed altrettanti pareggi).

Alle 18,00 il Lecce riceve la Roma: gli ospiti contano solamente due k.o in 33 scontri diretti disputati nel torneo (23 vittorie, otto pareggi), 3-2 il 20 aprile 1986 allo stadio Olimpico e 4-2 il 7 aprile 2012 presso il Via del Mare. Contro nessun’altra compagine affrontata almeno 10 volte nella competizione i salentini hanno una percentuale di successi più bassa come contro la Roma (6%), alle 20,45 la Lazio attende l’Atalanta: i biancocelesti si sono aggiudicati solo due delle ultime 11 partite di Serie A contro i nerazzurri (cinque pareggi, quattro sconfitte), inclusa la gara del 23 ottobre 2022 terminata 2-0. La squadra di Sarri potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di campionato con i bergamaschi per la prima volta dal 2016/2017.

Domenica 12 febbraio alle 12,30 il Sassuolo fa visita all’Udinese: i bianconeri sono imbattuti da nove match nel torneo contro i neroverdi (cinque successi, quattro pareggi, l’ultimo trionfo della formazione di Dionisi risale al 17 marzo 2018, 2-1 in questo stadio). Solo con il Genoa i friulani hanno una striscia aperta di imbattibilità più lunga in Serie A (12 confronti), alle ore 15,00 il Bologna ospita il Monza: i rossoblù si sono aggiudicati quattro delle ultime sei partite contro i biancorossi tra massimo campionato e Serie B (due pareggi), inclusa la gara di andata disputata il 31 ottobre 2022 e finita 2-1. In generale, considerando queste due competizioni, i brianzoli hanno battuto una volta su nove incroci i felsinei (2-1 il 23 gennaio 1983 in B al Gino Alfonso Sada).

Alle 18,00 big match Juventus-Fiorentina: i bianconeri hanno vinto uno degli ultimi cinque match nel massimo torneo contro i viola (due pareggi ed altrettante sconfitte) dopo che avevano ottenuto nove successi nei precedenti 11 (un pareggio, un k.o.). Arbitra Fabbri, alle 20,45 il Napoli riceve la Cremonese: gli azzurri hanno trionfato 4-1 il 9 ottobre 2022, ma mai nella loro storia in Serie A sono riusciti a battere i grigiorossi per due partite consecutive.

Lunedì 13 febbraio alle 18,30 la Salernitana fa visita al Verona: le due squadre si sono incrociate tre volte in campionato con un pareggio e due vittorie granata, in ognuno di questi tre incroci sono stati segnati sempre complessivamente almeno tre gol. Chiude la ventiduesima giornata il match Sampdoria- Inter alle 20,45: i nerazzurri si sono aggiudicati nove delle ultime 11 sfide nel torneo contro i blucerchiati (un pareggio e una sconfitta), inoltre nelle ultime due in ordine cronologico hanno registrato due successi per 3-0. La formazione di Simone Inzaghi non batte però i doriani per tre volte consecutive in Serie A senza subire reti dal periodo 1949-1950.