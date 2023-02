Atp Montpellier 2023, Sonego liquida Krajinovic in due set: ai quarti sarà derby azzurro con Sinner

Lorenzo Sonego vola ai quarti di finale del torneo Atp di Montpellier 2023. Il torinese si sbarazza in due set del serbo Filip Krajinovic mediante il punteggio di 7-5 6-1 e stacca il pass per il turno successivo della competizione francese, dove incontrerà il connazionale Jannik Sinner in un derby tutto azzurro. Il tennista italiano inizia con determinazione la sfida, conquistandosi una palla break nel quarto game, che però viene cancellata dal rivale. A quel punto la situazione resta in fase di stallo, tanto che i due contendenti non hanno particolari problemi nel mantenere i rispettivi turni di servizio. Nel momento cruciale, però, Sonego si ritaglia la sua seconda palla break che corrisponde al set-point: questa volta il piemontese non sbaglia, strappa il servizio al serbo e porta a casa il primo parziale mediante un 7-5.

Nel secondo set, invece, non c’è storia perché Krajinovic riscontra notevoli difficoltà nel contenere le ottime risposte dell’azzurro. Quest’ultimo riesce subito a piazzare il primo break nel secondo game, per poi difenderlo agevolmente nel gioco successivo. Sonego vola sulle ali dell’entusiasmo e si porta in vantaggio di due break, che mettono il suo avversario con le spalle al muro. Il balcanico, infatti, vince solamente un game e si consegna al torinese, che si impone in due set con il punteggio di 7-5 6-1.