Bari, Polito sul mancato arrivo di Portanova: “Ho rispettato le critiche espresse dai tifosi”

Il direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, nel corso di una conferenza stampa, ha spiegato cosa è accaduto nella trattativa, poi saltata, che avrebbe dovuto portare Manolo Portanova dal Genoa in biancorosso: “Bisogna dare possibilità a persone che ad oggi sono cittadini liberi. Se avesse avuto un reato già definitivo, non l’avrei preso in considerazione. Non c’erano contratti sottoscritti: ho rispettato la criticità espressa dai tifosi. Viviamo di calcio e rispettiamo tutti. Poi mi sono dedicato ad altro”.

Le motivazioni della contrarietà dei tifosi baresi verso l’acquisto di Portanova risiedono nel fatto che il centrocampista sia stato condannato nel dicembre scorso in primo grado per violenza sessuale di gruppo dal Tribunale di Siena.