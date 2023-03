Serie A 2022/2023, le classifiche a confronto dopo 25 giornate: bene Lazio e Roma, crollo Verona

the_ad id=”445341″]

La classifica della Serie A a confronto con la scorsa stagione, quando siamo giunti alla venticinquesima giornata di campionato. E’ tempo di fare paragoni, anche perché siamo ormai nella seconda metà di quest’annata anomala col Mondiale in mezzo. Il Napoli perde ma continua a veleggiare a ritmi da doppia cifra in più rispetto alla scorsa stagione, il Milan perde e cede ancora, così come la Juventus che sconta peraltro la penalità. Di seguito le classifiche a confronto.

LA CLASSIFICA A CONFRONTO DOPO 25 GIORNATE