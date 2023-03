Juve, Paredes: “Vorrei terminare la carriera al Boca, ma non ci tornerei adesso”

Leandro Paredes, centrocampista di proprietà del Psg ma attualmente in prestito alla Juventus, ha ammesso che nonostante l’affetto per il Boca, non tornerà a breve. “Ho ancora 28 anni e sono felice della mia vita in Europa, con la mia famiglia. La mia voglia di tornare e chiudere la carriera al Boca è sempre la stessa ma non adesso. Credo di avere davanti ancora qualche anno in Europa, non voglio illudere i tifosi”.