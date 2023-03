Serie A 2022/2023, la classifica a confronto con la scorsa stagione dopo 27 giornate: vola il Napoli

La Serie A confronto con la scorsa stagione dopo ventisette giornate. La squadra più migliorata è il Napoli, che ha ben 14 punti in più rispetto allo scorso anno. Bene anche la Lazio con un +9, mentre deludono le milanesi, rispettivamente a -5 e -9. Più giù spicca il +12 dell’Udinese in positivo e il -21 dell’Hellas Verona, in negativo. L’unica squadra con il saldo uguale è il Sassuolo, a 36 punti.

LA CLASSIFICA A CONFRONTO DOPO VENTISETTE GIORNATE

Napoli 71 (+14) Lazio 52 (+9) Inter 50 (-5)* Milan 48 (-9) Roma 47 (+3) Atalanta 45 (+1)* Juventus 41 (-9) Udinese 38 (+12)** Bologna 37 (+5)* Fiorentina 37 (-5)* Torino 37 (+4)* Sassuolo 36 (=) Monza 34 (Serie B) Empoli 28 (-3) Lecce 27 (Serie B) Salernitana 27 (+12)** Spezia 24 (-2) Hellas Verona 19 (-21) Sampdoria 15 (-11) Cremonese 13 (Serie B)

*Una partita in più

** Due partite in più