Pagelle Inter-Juventus 0-1, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Inter-Juventus 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Vantaggio bianconero nel primo tempo, griffato da un super Kostic ma proteste nerazzurre per il possibile fallo di mano di Kostic a inzio azione. Nella ripresa tanta intensità, poche occasioni, specie per i padroni di casa, e così gli ospiti vincono. Di seguito ecco le pagelle di Inter-Juventus.

GLI HIGHLIGHTS

INTER (3-5-2): Onana 6; Darmian 5.5 (34′ st Correa sv), De Vrij 5.5, Acerbi 6; Dumfries 5 (38′ st Bellanova sv), Barella 5.5 (18′ st Mkhitaryan 6), Brozovic 5, Calhanoglu 6.5, Dimarco 5.5 (18′ st D’Ambrosio 5.5); Lukaku 5.5 (34′ st Dzeko sv), Martinez 5. In panchina: Handanovic, Cordaz, Fontanarossa, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Carboni. Allenatore: Inzaghi 5.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 7; Gatti 7, Bremer 6.5, Danilo 6.5; De Sciglio 6 (30′ st Cuadrado sv), Fagioli 6.5, Locatelli 7, Rabiot 6.5, Kostic 7.5; Soulé 6 (21′ st Chiesa 6, 38′ st Paredes sv); Vlahovic 6. In panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Di Maria, Sekulov, Iling-Junior, Barrenechea. Allenatore: Allegri 7.

ARBITRO: Chiffi di Padova 6.

RETE: 23′ pt Kostic.

NOTE: serata serena; terreno di gioco in buone condizioni. Espulsi: Paredes e D’Abrosio, dopo il triplice fischio, per comportamento scorretto. Ammoniti: Barella, Gatti, Rabiot, Danilo, Paredes, D’Ambrosio. Angoli 6-4. Recupero: 6′; 7′