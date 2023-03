Inter-Juventus, Allegri è una furia: torna negli spogliatoi cinque minuti prima del triplice fischio

Furioso Max Allegri nel finale di Inter-Juventus. Il tecnico bianconero, furioso con l’arbitro per la direzione di gara, in particolare nel secondo tempo, dopo aver minacciato più volte di abbandonare l’area tecnica, lo fa per davvero e scende negli spogliatoi estremamente imbufalito. Nel post partita l’allenatore livornese spiegherà i motivi per i quali si è alterato così tanto da lasciare la sua panchina all’880.