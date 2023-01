Serie A 2022/2023, la classifica a confronto dopo 18 giornate: Lazio e Roma in positivo, crolla la Fiorentina

La classifica di Serie A 2022/2023 a confronto con la scorsa stagione dopo diciotto giornate. Il Napoli, fresco di vittoria a valanga sulla Juventus, continua a migliorare sé stessa, con 8 punti in più rispetto allo scorso campionato. Anche i bianconeri, nonostante le luci e ombre, hanno sei lunghezze in più della versione 2021/2022. Migliorano anche Lazio (+6) e Roma (+3) appaiate in classifica a quota 34 come l’Atalanta (-3). Sprofonda la Fiorentina (-8), mentre il paradosso riguarda la Salernitana che esonera Nicola con dieci punti in più della scorsa stagione.

Le classifiche a confronto

Napoli 47 (+8)

Milan 38 (-1)

Juventus 37 (+6)

Inter 37 (-6)

Lazio 34 (+6)

Atalanta 34 (-3)

Roma 34 (+3)

Udinese 25 (+5)

Torino 23 (-2)

Fiorentina 23 (-8)

Bologna 22 (-2)

Empoli 22 (-5)

Monza 21 (neopromossa)

Lecce 20 (neopromossa)

Spezia 18 (+5)

Salernitana 18 (+10)

Sassuolo 16 (-8)

Sampdoria 9 (-10)

Hellas Verona 9 (-14)

Cremonese 7 (neopromossa)