Empoli, giallo rimediato contro la Sampdoria: Marin salterà la sfida con l’Inter

Dopo la sfida di Supercoppa tra Inter e Milan, la società nerazzurra tornerà in campo in campionato lunedì prossimo per sfidare l’Empoli di mister Zanetti. La formazione azzurra non avrà a disposizione uno dei perni principali, Răzvan Marin, a causa del giallo rimediato nel secondo tempo della sfida contro la Sampdoria. Già diffidato, verrà fermato quindi per un turno dal giudice sportivo.