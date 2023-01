MOVIOLA – Empoli-Sampdoria, Colley segna al 97′: gol annullato per fallo di mano

Succede di tutto nel finale di Empoli-Sampdoria, posticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I ragazzi di Dejan Stankovic, sull’ultima mischia disponibile, trovano la rete del pareggio grazie al tiro vincente di Omar Colley facendo impazzire di gioia tutta la panchina blucerchiata. Ma l’arbitro Santoro viene richiamato al Var per un fallo di mano di Gabbiadini precedente che c’è, ma il giocatore della Sampdoria cade a terra all’interno dell’area di rigore per un contatto con Luperto non giudicato falloso, ma che lo era indiscutibilmente. Quindi niente rigore e gol annullato: il finale è da far west. Proteste, rossi e tanti ammoniti per un episodio che farà discutere.