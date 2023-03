Bologna, Thiago Motta eletto miglior allenatore di febbraio in Serie A

Il tecnico del Bologna Thiago Motta è stato eletto miglior allenatore del mese di febbraio in Serie A. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Lazio, in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna. “Thiago Motta è il primo allenatore a vincere il premio Coach Of The Month con due formazioni diverse, l`anno scorso a gennaio con lo Spezia e ora alla guida del Bologna – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Un riconoscimento alle capacità dell’ex centrocampista della Nazionale, che da febbraio, con prestigiosi successi, ha portato i rossoblù stabilmente nella parte sinistra della classifica. Nonostante alcune assenze importanti, alle quali Thiago Motta ha saputo sopperire valorizzando al meglio tutta la rosa a sua disposizione, il Bologna ha alzato il livello delle proprie prestazioni attraverso l’esaltazione del collettivo e il gioco propositivo, vero marchio di fabbrica di un tecnico in continua crescita”.