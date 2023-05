Pagelle Roma-Salernitana 2-2: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Roma-Salernitana, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. All’Olimpico Arena partita equilibrata con i giallorossi che vanno sotto due volte, ed entrambe le volte trovano il gol per pareggiarla. Sesta vittoria consecutiva senza vittoria in campionato per la squadra di Mourinho, che rischia seriamente di farsi superare dalla Juventus fresca di penalità. Salernitana invece già tranquillamente salva.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 5.5; Bove 6, Smalling 5.5, Ibanez 5.5 (1’st Llorente 5); Zalewski 6, Tahirovic 5 (1’st Matic 7), Camara 5.5 (29’st Cristante sv), El Shaarawy 6.5; Solbakken 5 (1’st Pellegrini 7), Wijnaldum 5 (22’st Abraham 6); Belotti 5.

In panchina: Boer, Svilar, Mancini, Missori, Darboe, Volpato, Cherubini.

Allenatore: Mourinho 6.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 6; Daniliuc 6.5, Gyomber 6.5 (26’st Lovato 5.5), Pirola 6.5 (33’st Troost-Ekong sv); Kastanos 6.5 (14’st Mazzocchi 6), Coulibaly 7, Bohinen 6.5 (26’st Vilhena 6), Bradaric 6; Dia 7, Candreva 7 (33’st Botheim sv); Piatek 6.5.

In panchina: Fiorillo, Sepe, Bronn, Sambia, Crnigoj, Maggiore, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Bonazzoli.

Allenatore: Paulo Sousa 6.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 12′ pt Candreva; 2’st El Shaarawy, 9’st Dia, 38’st Matic.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Gyomber, Ochoa, Daniliuc, Zalewski, Dia.

Angoli: 6-4 per la Roma.

Recupero: 3′; 7′