Scudetto Napoli, ultras Juventus avvertono: “Non permettiamo la festa a Torino, non è la vostra città”

Sale l’attesa per lo Scudetto del Napoli, che ormai è una semplice formalità matematica. In tutta Italia i tifosi partenopei, molti dei quali residenti al Nord, si stanno organizzando per celebrare lo storico evento anche lontano dalla città di origine. Non fa eccezione Torino, visto che sui social sono presenti numerosi appelli al ritrovo in Piazza Castello se i risultati di domani facessero scattare la certezza aritmetica dello Scudetto per Di Lorenzo e compagni.

Sempre sui social però arrivano gli avvertimenti del tifo avversario. In particolare fanno preoccupare i messaggi apparsi su un gruppo Facebook riconducibile a una frangia degli Ultras della Juventus: “Evitate di fare la festa, perchè non ve lo permetteremo – si legge – Questa non è la vostra città, a Torino ci sono due squadre che possono colorare le strade con i loro colori. Già facciamo fatica a sopportare le feste dei nostri cugini per le promozioni dalla B alla Serie A. Questa non è la vostra città, non vi permetteremo di festeggiare”. Di diverso tono invece i messaggi sulle pagine del tifo organizzato del Toro: “Non siamo gobbi, rispetteremo i napoletani che festeggeranno in città.”