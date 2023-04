Roma femminile campione d’Italia per la prima volta nella storia: Fiorentina battuta 2-1 al Tre Fontane

La Roma femminile è campione d’Italia per la prima volta nella sua storia. Al Tre Fontane le giallorosse di Spugna battono 2-1 la Fiorentina grazie alle reti di due ragazze romane come Giada Greggi ed Elisa Bartoli e conquistano l’aritmetica del titolo tricolore con tre turni di anticipo. Un risultato che premia una stagione perfetta per la Roma che – tra le squadre di questa Serie A – è l’unica a punteggio pieno dall’inizio della Poule Scudetto. Di fronte, c’è la formazione viola che ha perso quattro delle ultime sei gare (1V, 1N). Nonostante un avvio incoraggiante delle ospiti, il copione della partita lo scrive la Roma che dopo undici minuti è già in vantaggio. Sugli sviluppi di un’impostazione dal basso, Baldi sbaglia una verticalizzazione e regala palla involontariamente a Giada Greggi che controlla e deposita in rete. Un minuto dopo altra chance: Giacinti scatta in profondità, sfrutta una caduta di Agard (che poi sarà costretta ad uscire per un colpo alla testa) e calcia ma Baldi stavolta è superlativa in uscita. Il portiere viola risponde presente anche al 38′ quando Giacinti (13 i gol in Serie A per lei) va a colpire di testa senza dare troppa forza al pallone.

La Roma è la squadra che ha subito meno gol da fuori area in stagione (1), ma ad inizio ripresa, al 53′, la Fiorentina trova l’1-1 proprio dalla distanza. L’ex Mijatovic guida un contropiede, vede Ceasar fuori dai pali e decide di punirla con un gran destro da oltre trenta metri che vale il pareggio. Il Tre Fontane capisce il momento e torna a spingere. E al 64′ la Roma torna avanti: Bartoli entra in area, si impadronisce di una palla vagante e col mancino spedisce il pallone sotto l’incrocio. A complicare il finale di gara delle ragazze di Panico ci si mette anche il doppio giallo di Erzen in pochi minuti. La Fiorentina chiude in 10, quando al Tre Fontane è già festa grande sotto gli occhi del nuovo Ceo giallorosso Lina Souloukou. E’ la Roma a fermare la striscia di cinque scudetti di fila della Juventus. Un trofeo che va ad aggiungersi alla Supercoppa conquistata lo scorso novembre e alla Coppa Italia vinta nel 2021. A giugno ci sarà una quarta coppa da giocarsi, sempre la Coppa Italia e sempre con la Juventus in quella che è diventata la principale rivalità del calcio femminile.