Sprint Race Gp Azerbaijan 2023, Verstappen: “Non ha senso quello che ha fatto Russell”

“Contatto con Russell? Non capisco perche’ prendersi quei rischi gia’ nel primo giro, ha avuto del sottosterzo ed e’ entrato nella mia fiancata. C’e’ un buco, non aveva senso quello che ha fatto. Comunque va bene cosi’, siamo arrivati terzi e sono comunque soddisfatto, ora ci concentriamo per la gara di domani”. Un arrabbiato Max Verstappen commenta così, subito dopo la fine della Sprint Race del Gran Premio di Azerbaijan, il contatto in avvio con la Mercedes di George Russell. L’olandese ha chiuso in terza posizione senza riuscire ad attaccare Leclerc a causa di qualche problema alla macchina dopo il contatto con l’inglese.