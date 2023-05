Phoenix Suns-Denver Nuggets stanotte in TV: canale, orario e diretta streaming NBA Playoff 2023

Stanotte, sabato 6 maggio alle ore 04:00, andrà in scena la sfida tra i Phoenix Suns e i Denver Nuggets, gara-3 delle semifinali dei Playoff NBA per quel che concerne la Western Conference. In gara-1, ad imporsi sono stati i Nuggets per 125-107, così come anche gara-2 ha premiato Denver con un più equilibrato 97-87. Se vinceranno gli ospiti, dunque, si prenderanno un importante vantaggio nella corsa verso la finale di Conference. La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW e sulla piattaforma NBA League Pass.