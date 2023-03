Scudetto Napoli, quanti punti mancano per la matematica? Il calcolo dopo il ko con la Lazio

Il Napoli perde la sua seconda partita in campionato, la terza in stagione contando il Liverpool in Champions, la quarta se si considera il ko con la Cremonese ai rigori in Coppa Italia, ma continua a dominare la Serie A conservando quattordici punti di vantaggio proprio sulla Lazio che è riuscita a fermare gli azzurri e restando a +15 su Milan e Inter in attesa che però queste giochino. Ne consegue che lo scudetto è comunque saldamente nella disponibilità dei partenopei, che perdono fisiologicamente questa sera ma continuano a essere in pieno controllo della situazione. A questo proposito, è possibile stilare il calcolo preciso legato ai punti che mancano per la matematica certezza del terzo tricolore per la banda Spalletti. Ebbene, sono 90 i punti che servono ammettendo che almeno una delle rivali le vinca tutte, stando però alla classifica che vede la Juventus penalizzata di -15. In caso di restituzione dei punti ai bianconeri, al Napoli servono invece 93 punti.

Gli azzurri si trovano a 65 punti e dunque ne devono totalizzare altri 25 (o 28) nelle prossime 13, dunque una media di nemmeno due punti a partita, che fin qui nessuna rivale ha tenuto nemmeno lontanamente, per la matematica dello scudetto indipendentemente da cosa faranno gli avversari in questo rush finale. Una città intera si appresta a festeggiare, al di là della consueta scaramanzia.