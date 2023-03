Bundesliga 2022/2023, Borussia Dortmund capolista solitario per una notte: Lipsia battuto 2-1

Il Borussia Dortmund non si ferma, batte 2-1 il Lipsia nell’anticipo del 23° turno di Bundesliga 2022/2023 e conquista l’ottava vittoria consecutiva in campionato. Un risultato che permette ai gialloneri di staccare il Bayern Monaco almeno per una notte, portandosi al comando solitario della classifica. Al Signal Iduna Park la sfida di alta classifica vede il Borussia subito aggressivo, con il gol di Brandt annullato al 13′. Passano pochi minuti e Marco Reus sblocca il match trasformando un calcio di rigore. Prima dell’intervallo arriva anche il 2-0 di Emre Can, con la reazione del Lipsia nella ripresa che porta al gol di Forsberg al 74′ con cui gli ospiti accorciano le distanze. Nel finale però il risultato non cambia.