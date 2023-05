Manchester United, ufficiale il rinnovo di Diogo Dalot fino al 2028

Diogo Dalot ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United fino al 2028. Dopo una stagione in prestito al Milan, il terzino portoghese è tornato ai Red Devils e si è subito affermato, disputando ben 39 partite in questa stagione. Il 24enne ha dunque prolungato il suo contratto, firmando fino al 2028 con opzione per il 2029. “Abbiamo condiviso alcuni momenti fantastici negli ultimi cinque anni, e sono cresciuto tanto. La mia passione per questo incredibile club è aumentata dal giorno in cui sono arrivato. Come gruppo di giocatori, ci sentiamo tutti come se fossimo all’inizio di un viaggio speciale in questo momento. Posso assicurarvi che mi dedicherò senza sosta ad aiutare questo gruppo a raggiungere i nostri obiettivi e rendere i tifosi orgogliosi di questa squadra” ha dichiarato Dalot.