Scudetto Napoli, i complimenti di Benitez: “Successo straordinario, lo avete meritato”

Rafa Benitez ha fatto i complimenti al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto. Sul suo profilo Twitter, l’ex allenatore dei partenopei ha scritto: “Complimenti al Napoli, al presidente Aurelio De Laurentiis e a tutti i suoi collaboratori. A Spalletti, a Giuntoli, ai calciatori, agli staff (quelli visibili e invisibili ma tutti egualmente importanti), a Tommaso Starace con il suo caffè speciale, ai giornalisti che seguono la squadra e a tutti coloro che hanno contribuito in ogni modo a questo meritato e straordinario successo“.

Nonostante abbia guidato la formazione azzurra per soli tre anni, il tecnico spagnolo è rimasto molto legato al Napoli: “Complimenti alla tifoseria innamorata della propria squadra e che ha aspettato tanti anni per festeggiare di nuovo lo scudetto ma che ha sempre sostenuto in modo incondizionato e in ogni stadio la propria squadra del cuore. Complimenti a tutti. Lo avete meritato“.